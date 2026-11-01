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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 03.12 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar! 6 Shio Ini Disebut Berada dalam Masa Keemasan

Shio dikepung hoki dan rezeki supergila yang datang bertubi-tubi - Image

Shio dikepung hoki dan rezeki supergila yang datang bertubi-tubi

JawaPos.com – Keberuntungan dan kemakmuran menjadi harapan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Berbagai usaha dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, mulai dari mengembangkan bisnis, mencari pekerjaan yang lebih baik, hingga mengelola investasi.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur elemen yang menaunginya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta potensi berbeda dalam menghadapi peluang kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Ada beberapa shio yang dalam ramalan dipercaya sedang berada dalam periode penuh keberuntungan. Peluang usaha, perkembangan karier, hingga kesempatan memperoleh penghasilan tambahan disebut-sebut bisa datang dari berbagai arah.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diramalkan akan mendapatkan limpahan hoki dan keberuntungan finansial. Bahkan, masing-masing elemen dalam shio tersebut dipercaya mempunyai jalan rezeki tersendiri.

Berikut enam shio yang dimaksud.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan ambisi besar dalam astrologi Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perkembangan finansial yang cukup menjanjikan.

Keberanian mengambil kesempatan dan kemampuan memimpin menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Naga. Hal tersebut membuat mereka digambarkan berpotensi memperoleh keuntungan melalui berbagai kegiatan bisnis maupun pekerjaan.

Naga berelemen api dipercaya memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan usaha dan mengejar target finansial. Sementara itu, Naga tanah dikaitkan dengan kemampuan membangun kestabilan ekonomi melalui pengelolaan aset.

Bagi Naga kayu, keberuntungan disebut datang melalui hubungan sosial dan jaringan kerja yang semakin luas. Naga logam dipercaya memiliki peluang memperkuat kondisi keuangan melalui strategi yang terencana.

Adapun Naga air digambarkan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga mampu menemukan kesempatan baru dalam berbagai situasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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