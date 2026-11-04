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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 4 November 2026 | 22.34 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Keemasan

seseorang yang borong kekayaan./Freepik/ViDIstudio - Image

seseorang yang borong kekayaan./Freepik/ViDIstudio

JawaPos.com – Kekayaan dan kehidupan yang serba berkecukupan menjadi impian banyak orang. Berbagai kesempatan, mulai dari perkembangan karier hingga keberhasilan membangun bisnis, kerap dianggap sebagai jalan untuk mencapai kemapanan finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal cerdas menyusun strategi, tekun bekerja, hingga memiliki keberanian tinggi dalam menghadapi tantangan.

Pada periode tertentu, sejumlah shio diyakini sedang berada dalam fase yang menguntungkan. Berbagai peluang finansial diprediksi bermunculan, mulai dari keuntungan usaha, kerja sama baru, hingga peningkatan penghasilan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut-sebut berpeluang menikmati limpahan rezeki dan peningkatan kesejahteraan. Mereka dipercaya memiliki kesempatan untuk mengubah kondisi kehidupan menjadi lebih baik.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus – Kecerdasan Membuka Jalan Menuju Kekayaan

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dalam membaca keadaan dan menemukan kesempatan di tengah berbagai situasi. Mereka juga sering digambarkan sebagai sosok yang pandai menyusun strategi serta mampu mempertimbangkan keuntungan sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan tersebut menjadi salah satu karakter yang membuat Tikus dipercaya mempunyai potensi besar dalam mengembangkan kondisi finansial.

Dalam ramalan kali ini, sejumlah peluang yang sebelumnya belum berjalan maksimal diprediksi mulai menunjukkan perkembangan. Usaha yang sempat mengalami hambatan berpeluang kembali tumbuh, sementara pekerjaan dapat menghadirkan kesempatan baru yang lebih menjanjikan.

Bahkan, peluang kecil yang awalnya dianggap biasa saja bisa menjadi sumber pemasukan tambahan apabila dikelola dengan tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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