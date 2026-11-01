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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 20.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak scorpio akan berada dalam situasi yang canggung hari ini. Sebisa mungkin, cobalah untuk tetap tenang dalam dan hindari bersikap agresif. Scorpio perlu sangat berhati-hati hari ini. Jika berpikir untuk menjalin koneksi, waspadalah karena keadaan sedang tidak menguntungkan. 

Namun, cobalah untuk tidak memperbesar masalah. Berkat karisma dan kepribadian yang ramah, scorpio mungkin dapat memikat orang-orang di sekitar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 1 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Kenangan indah akan mendorong zodiak scorpio melakukan sesuatu agar hubungan romantis menjadi lebih menarik. Terkait karir, scorpio akan mendapatkan dorongan dalam berkarir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, berhati-hatilah karena terdapat risiko cedera saat mengangkat benda berat. Pada ranah keuangan, scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.

Cinta Scorpio

Beberapa pengalaman romantis yang pernah dinikmati bersama pasangan di masa lalu, mungkin akan terlintas di pikiran scorpio. 

Kenangan-kenangan ini akan membawa kebahagiaan dan mendorong scorpio untuk melakukan sesuatu agar hubungan romantis menjadi lebih menarik di masa depan. Temukan cara-cara kreatif untuk menjaga agar percikan asmara tetap hidup.

Karir Scorpio

Hari ini, scorpio mungkin akan mendapatkan sedikit dorongan dalam karir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini. Scorpio tentu dapat mengharapkan kejutan. 

Perusahaan mungkin akan memberi scorpio penghargaan berupa tunjangan transportasi. Terimalah penghargaan ini dengan rasa syukur dan anggaplah itu sebagai tanda bahwa perusahaan sangat senang dengan kinerja scorpio.

Kesehatan Scorpio

Terdapat risiko cedera saat mengangkat benda berat. Gunakan penyangga jika perlu, berhati-hatilah agar tidak membebani punggung, dan berisiko menjatuhkannya serta melukai orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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