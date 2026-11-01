Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)
JawaPos.com – Sisi empati dari karakter zodiak libra akan muncul ke permukaan. Hari ini, prospek untuk memberikan waktu atau uang untuk tujuan yang berharga, mungkin akan menjadi prioritas utama dalam pikiran libra.
Ikuti kata hati dan pilih satu hobi untuk dicurahkan. Hal ini akan sangat memotivasi libra, karena tidak ada waktu yang tepat untuk terlibat dalam kegiatan besar.
Zodiak scorpio akan berada dalam situasi yang canggung hari ini. Sebisa mungkin, cobalah untuk tetap tenang dalam dan hindari bersikap agresif. Scorpio perlu sangat berhati-hati hari ini. Jika berpikir untuk menjalin koneksi, waspadalah karena keadaan sedang tidak menguntungkan.
Namun, cobalah untuk tidak memperbesar masalah. Berkat karisma dan kepribadian yang ramah, scorpio mungkin dapat memikat orang-orang di sekitar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 1 November 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra memiliki banyak waktu untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkait karir, libra akan diberi penghargaan atas kinerja kuat di tempat kerja.
Sementara itu, berhati-hatilah ketika membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan yang licin. Terkait keuangan, libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.
Cinta Libra
Hari ini akan menjadi hari yang menjanjikan, karena libra memiliki banyak waktu untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan. Kesempatan ini akan menciptakan kenangan romantis sekaligus memperkuat hubungan asmara.
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Jawa Pos
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