Ramalan Zodiak Gemini 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin sedikit khawatir tentang urusan keuangan. Kesalahan di masa lalu bisa menyebabkan konsekuensi yang cukup mengecewakan. Sekarang gemini perlu memanfaatkan setiap keterampilan yang dimiliki untuk memperbaiki keadaan.

Pengetahuan gemini tentang teknologi modern dapat membantu. Seorang teman mungkin mencoba mencari gara-gara, tetapi sikap yang terbaik adalah tetap tenang, netral, dan tidak ikut campur .

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 1 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya mengendalikan reaksi terhadap pasangan dan tidak bersikap agresif. Terkait karir, atasan mungkin memutuskan untuk memberi bonus atau promosi secara tiba-tiba.

Sementara itu, mengemudilah dengan sangat hati-hati untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini perlu memahami perbedaan antara bersikap tegas dan agresif. Gemini mungkin cenderung bersikap agresif, jadi cobalah mengendalikan reaksimu terhadap orang lain, terutama pasangan. Bersikap agresif tidak akan memberi gemini apa yang diinginkan.

Karir Gemini