Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 12.38 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Minggu, 1 November 2026: Anggaran Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Mengelola keuangan dengan bijaksana menjadi hal penting bagi Libra pada Minggu, 1 November 2026.

Kamu mungkin ingin menikmati waktu libur dengan berbelanja, memenuhi kebutuhan keluarga, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan biaya tambahan.

Keinginan tersebut tentu tidak harus dihindari, tetapi perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar rencana jangka panjang tetap berjalan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra perlu memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran sehari-hari dan kebutuhan finansial yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kamu mungkin merasa ingin memberikan sedikit penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan berbagai tanggung jawab.

Membeli barang yang sudah lama diinginkan atau menikmati kegiatan bersama keluarga bisa menjadi pilihan untuk mengisi hari libur.

Namun, pastikan keputusan tersebut tidak membuat anggaran untuk kebutuhan utama menjadi berkurang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 1 November 2026: Cinta Makin Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 1 November 2026: Cinta Makin Harmonis

Minggu, 1 November 2026 | 12.36 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 1 November 2026: Karier Bersinar, Asmara Kian Akrab - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Minggu, 1 November 2026: Karier Bersinar, Asmara Kian Akrab

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.42 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore