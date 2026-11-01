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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 12.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 1 November 2026: Komunikasi Membawa Kedekatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Minggu, 1 November 2026, diperkirakan banyak dipengaruhi oleh cara kamu berkomunikasi dan menyikapi perasaan orang yang disayangi.

Kemampuan memahami sesuatu dari sudut pandang berbeda dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan pembicaraan serius.

Meski dikenal pandai berbicara, Gemini tetap perlu belajar mendengarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, hari Minggu dapat menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki kualitas komunikasi.

Kamu mungkin menyadari bahwa hubungan yang harmonis bukan hanya bergantung pada seberapa sering kalian berbicara, tetapi juga pada kemampuan memahami maksud dan perasaan satu sama lain.

Ketika pasangan sedang menceritakan sesuatu, jangan terlalu cepat memberikan tanggapan atau merasa harus langsung menawarkan solusi.

Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi maupun membandingkan persoalan yang sedang dihadapi.

Editor: Novia Tri Astuti
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