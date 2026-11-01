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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 1 November 2026 | 12.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Minggu, 1 November 2026: Hubungan Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Minggu, 1 November 2026, diperkirakan menghadirkan suasana yang lebih hangat ketika kamu mampu memberikan perhatian dan memahami perasaan orang yang disayangi.

Kesempatan memperbaiki hubungan bisa datang melalui percakapan sederhana, kebersamaan, maupun keberanian mengungkapkan sesuatu yang selama ini hanya dipendam.

Namun, kamu perlu mengendalikan ego agar keinginan pribadi tidak membuat pasangan merasa kurang dihargai.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Minggu, 1 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, hari Minggu menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan emosional.

Kesibukan sehari-hari mungkin membuat waktu bersama semakin terbatas sehingga beberapa kebutuhan dalam hubungan belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Cobalah meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi kalian berdua, termasuk harapan, rencana, maupun persoalan yang belum menemukan penyelesaian.

Jangan menganggap pasangan selalu memahami isi pikiranmu tanpa perlu penjelasan.

Editor: Novia Tri Astuti
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