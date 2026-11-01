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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius mungkin akan menghabiskan malam dengan berdoa dan bermeditasi. Hal ini akan membantu Sagitarius terhubung dengan batin. Berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri. 

Untuk memahami dimana dan mengapa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan dan bagaimana cara memperbaikinya, Sagitarius perlu melakukan introspeksi diri. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk melepaskan diri dari rutinitas harian dan menata kondisi batin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 1 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Hubungan asmara yang baru saja dijalin, akan menambah bumbu dalam hidup zodiak Sagitarius. Terkait karir, jangan sampai atasan memberikan posisi yang Sagitarius dambakan kepada rekan kerja.

Sementara itu, lakukan beberapa tindakan pencegahan agar tidak berisiko mengalami cedera. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan Sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.

Cinta Sagitarius

Hubungan romantis yang baru terjalin, akan menambah bumbu dalam hidup Sagitarius. Hal ini akan membuat Sagitarius tetap dalam suasana hati yang bahagia. 

Cobalah menikmati kebersamaan dengan pasangan dengan melakukan perjalanan wisata. Hal ini akan menyegarkan energi, gairah, dan juga akan memberi Sagitarius dan pasangan kesempatan untuk saling memahami dengan baik.

Editor: Candra Mega Sari
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