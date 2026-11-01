Ramalan Zodiak Scorpio 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio akan berada dalam situasi yang canggung. Sebisa mungkin, cobalah untuk tetap tenang dalam dan hindari bersikap agresif.
Scorpio juga perlu sangat berhati-hati hari ini. Jika berpikir untuk menjalin koneksi, waspadalah karena keadaan sedang tidak menguntungkan.
Namun, cobalah untuk tidak memperbesar masalah. Berkat karisma dan kepribadian yang ramah, Scorpio mungkin dapat memikat orang-orang di sekitar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 1 November 2026.
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Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Kenangan indah akan mendorong zodiak Scorpio melakukan sesuatu agar hubungan romantis menjadi lebih menarik. Terkait karir, Scorpio akan mendapatkan dorongan dalam berkarir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini.
Sementara itu, berhati-hatilah karena terdapat risiko cedera saat mengangkat benda berat. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan finansial, dengan semua proyek yang akan selesai sesuai tenggat waktu.
Cinta Scorpio
Beberapa pengalaman romantis yang pernah dinikmati bersama pasangan di masa lalu, mungkin akan terlintas di pikiran Scorpio.
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Jawa Pos
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