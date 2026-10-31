Ramalan Shio November 2026: Prediksi Keuangan dan Percintaan Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

JawaPos.com – Dari segi hubungan shio Tikus, bulan November mungkin dimulai dengan sedikit kurang nyaman dengan pasangan.

Sama halnya dengan shio Kerbau, bulan November mungkin bukan bulan yang paling menguntungkan secara romantis.

Berikut ini ramalan shio dalam urusan keuangan dan percintaan bulan November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Paruh kedua bulan November mungkin akan membawa penghargaan dan secara finansial, Anda kemungkinan akan mendapatkan imbalan yang baik.

Bisnis seharusnya berjalan stabil dan menunjukkan kemajuan.

Dari segi hubungan, bulan November mungkin dimulai dengan sedikit kurang nyaman dengan pasangan Anda.