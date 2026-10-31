Cek Potensimu! Ini 8 Pilihan Karier Terbaik yang Cocok untuk Zodiak Gemini

JawaPos.com - Zodiak Gemini yang disimbolkan sebagai si kembar berada di bawah naungan planet Merkurius, penguasa komunikasi, tulisan, data, dan media.

Karakter dasar yang dinamis, komunikatif, dan penuh rasa ingin tahu membuat para Gemini kerap merasa cepat bosan apabila harus melakoni pekerjaan kantoran yang monoton dari jam sembilan pagi hingga lima sore.

Di lingkungan kerja, Gemini dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat belajar, adaptif, serta mampu melakukan banyak tugas (multitasking) dalam waktu bersamaan.

Namun, kebutuhan mereka akan stimulasi mental yang konstan menuntut pemilihan jalur profesi yang menantang dan tidak membosankan.

Seperti dikutip dari YourTango, pemilihan karier yang tepat bagi seorang Gemini harus mampu menyalurkan ide-ide kreatif serta kemampuan komunikasi tingkat tinggi yang mereka miliki.

Berikut adalah delapan pilihan karier dan pekerjaan terbaik yang paling cocok untuk memaksimalkan potensi zodiak Gemini.

1. Jurnalis Investigatif atau Reporter

Gemini memiliki kecintaan mendalam untuk menggali akar permasalahan serta menyusun narasi cerita secara fasih. Perhatian mereka yang tajam terhadap detail kecil maupun besar menjadikan mereka figur yang sangat handal di dunia jurnalisme dan peliputan berita.

Profesi ini memberikan kebebasan intelektual yang dicari oleh seorang Gemini untuk terus belajar hal-hal baru setiap hari. Dengan mobilitas yang tinggi dan tantangan investigasi yang beragam, kejenuhan kerja dapat dihindari secara efektif.