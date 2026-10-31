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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.39 WIB

Ramalan Primbon Jawa Besok, Minggu Pahing, 1 November 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific) - Image

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Minggu Pahing, 1 November 2026, mengulas gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan berdasarkan tradisi penanggalan Jawa. 

Weton Minggu Pahing memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton menjadi salah satu pedoman tradisional untuk membaca karakter, kecenderungan kehidupan, hingga berbagai pertimbangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 

Perpaduan hari dan pasaran dipercaya memiliki makna tersendiri, termasuk dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, serta pengelolaan rezeki.

Memasuki hari pertama November 2026, ramalan Minggu Pahing dapat menjadi bahan refleksi untuk menata kembali tujuan dan prioritas. 

Awal bulan sering dimanfaatkan sebagai momentum menyusun rencana keuangan, mengevaluasi pekerjaan, dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Namun, penafsiran weton merupakan bagian dari warisan budaya dan tidak dapat dijadikan kepastian tentang kejadian yang akan dialami seseorang.

Dilansir dari Primbon.com, inilah uraian mengenai rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan merupakan interpretasi budaya Primbon Jawa.

Editor: Novia Tri Astuti
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