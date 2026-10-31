Ramalan Rezeki Shio Anjing di Bulan November 2026

Shio Anjing (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari rahang mengeras tanpa sebab yang jelas?
Bagi banyak orang kelahiran Shio Anjing, tanda kecil itu menunjukkan bahwa tubuh sedang menampung beban pikiran orang lain sendirian.
Menurut ramalan shio, sebelum pertengahan November 2026 Anda sebaiknya berhenti memaksakan diri di tempat kerja, sebab tenaga yang terkuras terlalu cepat justru menutup jalan bagi peluang yang sedang mendekat.
Tahun 2026 berada di bawah naungan elemen api, yakni Kuda Api. Dalam perhitungan shio, elemen api menghidupi elemen tanah yang melekat pada Shio Anjing.
Artinya, gagasan Anda lebih mudah diterima, bantuan datang dari arah yang tidak diduga, dan kesetiaan yang selama ini Anda berikan mulai berbalas.
Meski demikian, ramalan hanyalah peta. Keputusan tetap berada di tangan Anda.
Artikel ini merangkum 7 panduan yang disusun untuk Shio Anjing, mulai dari karier, keuangan, asmara, dan kesehatan hingga arah hoki serta kunci kesuksesan bulan ini.
Mari kita bahas rezeki shio anjing di November sebagaimana yang dihimpun dari kanal YouTube Bintang Berbisik pada Kamis (29/10).
1. Karier: Kemajuan Pesat bagi Proyek yang Sedang Berjalan
Bulan November membawa kemajuan pesat bagi proyek yang tengah Anda kerjakan. Dukungan mengalir dari atasan atau rekan kerja senior yang menghargai dedikasi Anda.
Peluang kerja sama di bidang konstruksi atau layanan masyarakat juga terbuka lebar pada pertengahan bulan.
Manfaatkan momentum ini dengan menunjukkan hasil kerja yang konkret, bukan sekadar kesibukan.
Menurut ramalan, tanggal 8, 18, dan 28 merupakan waktu terbaik untuk menandatangani kesepakatan.
Sosok kelahiran Shio Macan atau Kuda akan menjadi pelindung setia yang membuka akses proyek.
Sebaliknya, waspadailah kelahiran Shio Naga yang mungkin mencoba mendominasi pembagian keuntungan kerja sama.
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Jawa Pos
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