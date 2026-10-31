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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.33 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 1 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 1 November 2026, membawa gambaran peruntungan yang menarik bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Memasuki awal bulan November, keempat shio ini dapat menjadikan hari Minggu sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kondisi keuangan, menata rencana pekerjaan, serta memperhatikan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. 

Shio Tikus dikenal cerdik serta pandai membaca peluang. Shio Kerbau identik dengan ketekunan dan kesabaran, sementara shio Macan melambangkan keberanian serta kepercayaan diri. 

Adapun shio Kelinci sering dikaitkan dengan kelembutan, diplomasi, dan kemampuan menjaga keharmonisan.

Perbedaan karakter tersebut membuat ramalan shio Minggu besok menarik untuk disimak. 

Ada yang perlu lebih berhati-hati dalam mengelola uang, ada pula yang dapat memanfaatkan ketenangan untuk memperbaiki hubungan atau menyusun strategi baru. 

Akhir pekan juga menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali prioritas sebelum memulai aktivitas pada pekan berikutnya.

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan shio harian dari astrologi Tiongkok yang menggunakan 12 lambang hewan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakter dan kecenderungan kehidupan seseorang. 

1. Shio Tikus: Lebih Cermat Mengelola Uang dan Membaca Kesempatan

Ramalan shio Tikus Minggu, 1 November 2026, mengingatkan pentingnya mengutamakan kecermatan sebelum mengambil keputusan. Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan, rasa ingin tahu, dan kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Karakter tersebut dapat membantu menemukan jalan keluar dari persoalan, tetapi perlu diimbangi kesabaran agar tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat menguntungkan dalam waktu singkat.

Karier dan pekerjaan

Dalam urusan pekerjaan, hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pencapaian selama sepekan. Shio Tikus sebaiknya memeriksa kembali pekerjaan yang belum selesai dan menyusun prioritas untuk pekan berikutnya. Jika memiliki gagasan baru, catat dan pertimbangkan cara penerapannya secara bertahap. Kemampuan membaca situasi akan lebih bermanfaat apabila disertai perencanaan yang matang.

Bagi yang menjalankan usaha, memperhatikan kebutuhan pelanggan dan mengevaluasi hasil penjualan dapat menjadi langkah penting. Jangan terburu-buru mengubah strategi hanya karena melihat perkembangan bisnis lain. Setiap keputusan perlu disesuaikan dengan kondisi usaha sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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