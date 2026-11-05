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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.05 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 6 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, Siapa Beruntung?

ilustrasi 12 Shio. (freepik) - Image

ilustrasi 12 Shio. (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Jumat 6 November 2026, menghadirkan sejumlah prediksi menarik bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Keempat shio ini memiliki gambaran peruntungan berbeda dalam urusan asmara, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Memasuki penghujung pekan pertama November 2026, setiap pemilik shio perlu memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang mungkin muncul. 

Ada yang berpeluang menemukan kesempatan baru untuk meningkatkan penghasilan, sementara sebagian lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penting.

Shio Tikus dikenal cerdas, gesit, dan pandai membaca peluang. Kemampuan beradaptasi dapat menjadi modal penting ketika menghadapi perubahan situasi.

Sementara itu, Shio Kerbau identik dengan ketekunan dan kesabaran yang membantunya menghadapi tanggung jawab secara konsisten.

Di sisi lain, Shio Macan memiliki karakter berani, percaya diri, dan penuh semangat sehingga cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. 

Adapun Shio Kelinci dikenal memiliki pembawaan lembut, diplomatis, serta kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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