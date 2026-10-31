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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Berhati-hatilah agar tekadmu tidak berubah menjadi keputusasaan dan ketergantungan, zodiak gemini. Hal itu tidak menarik dan tidak akan membawamu melangkah kemana pun. 

Teruslah berada di jalur yang positif, dan biarkan tekad berubah menjadi inspirasi. Hal ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati. Taurus memiliki kekuatan yang besar, jadi manfaatkanlah dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan harus memanfaatkan  kesempatan istimewa untuk bersenang-senang hari ini. Terkait karir, kemampuan gemini untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan akan membawa hasil positif.

Sementara itu, berhati-hatilah agar tidak tersandung, jatuh, atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Gemini dan pasangan memiliki kesempatan istimewa untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Hari ini penuh dengan keharmonisan dan kesenangan, jadi nikmatilah. Gemini dan pasangan pantas mendapatkan kesempatan untuk terhubung kembali.

Karir Gemini

Kemampuan gemini untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan dengan cepat, kemungkinan akan membawa hasil positif. Namun, akan lebih baik jika gemini mengambil beberapa risiko yang terukur. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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