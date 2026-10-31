Ramalan Zodiak Aries 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin seperti raksasa yang mencoba berteman dengan serangga kecil. Afiss sama sekali tidak memiliki kesamaan dan tidak berbicara dalam bahasa yang sama.

Melalui satu gerakan yang tidak disengaja, aries dapat dengan mudah menghancurkan serangga kecil tersebut. Hal ini bukan berarti aries tidak dapat belajar untuk menjadi sahabat. Ketahuilah bahwa hubungan seperti ini akan membutuhkan usaha yang ekstra.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu terhubung kembali dengan pasangan setelah sibuk dengan rutinitas kehidupan kerja. Terkait karir, tunda pemikiran tentang kemitraan untuk sementara waktu dan pertimbangkanlah dengan cermat.

Sementara itu, hindari kecelakaan dengan berhati-hati ketika membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Aries harus terhubung kembali dengan pasangan dengan cara yang belum pernah dilakukan. Mungkin rutinitas kehidupan kerja telah memadamkan nuansa romantis yang ada di dalam hubungan. Hari ini adalah hari untuk menghidupkan kembali romantisme dan membuat percikan asmara itu menyala kembali.

Karir Aries