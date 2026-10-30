Ramalan Shio Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Sabtu 31 Oktober 2026./Magnific/ vv01095421
JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Sabtu, 31 Oktober 2026, memuat pesan penting bagi pemilik masing-masing Shio tersebut.
Kali ini ulasan mencakup enam lambang tahun kelahiran, yaitu Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Hari tersebut dipandang penuh peristiwa penting, sehingga setiap orang diminta lebih cermat mengambil langkah dan keputusan.
Pesan yang muncul meliputi urusan asmara, keluarga, kesehatan, hingga keuangan yang perlu dicermati sejak sekarang juga.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Sabtu 31 Oktober 2026.
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1. Kuda
Bersikaplah tegas dan gigih mengejar tujuan, sebab hari itu penuh peristiwa penting yang menuntut pembuktian dirimu.
Bila gagal membuktikan diri, kekecewaan sulit dihindari, jadi tetaplah positif dan jangan tunjukkan kesalmu pada pasangan.
Energi unsur tanah membuat tindakanmu lebih teliti, sehingga keadaan bisa berbalik menjadi jauh lebih baik bagimu.
Jangan paksa tubuh bekerja berlebihan karena mengganggu saraf otonom, sebab kesalahan sekecil apa pun tidak termaafkan.
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Jawa Pos
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