Ramalan Lengkap Shio di Bulan November 2026: Tikus, Kerbau dan Macan

Ramalan Shio bulan November 2026. (Magnific)
JawaPos.com – Ramalan shio untuk November 2026 hadir dengan nuansa bulan Babi yang tenang dan penuh kejutan.
Periode ini berlangsung dari tanggal tujuh November hingga delapan Desember, dengan energi yang mengalir cukup lambat.
Setiap shio punya tantangan dan peluang sendiri, mulai dari kesehatan, keuangan, karier, hingga urusan cinta.
Prediksi ini membantu Anda bersiap menghadapi berbagai perubahan sepanjang bulan tersebut.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (30/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau dan Macan bulan November 2026.
1. Tikus
Bulan Babi membawa masa istirahat bagi Tikus, ketika mimpi dikejar tanpa terburu-buru dan penuh ketenangan batin.
Aliran energi yang tenang membuat gerak aktif tertahan, sehingga usaha baru berjalan sulit atau berhenti sementara.
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Jawa Pos
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