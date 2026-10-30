Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 30 Oktober 2026: Bangun Cinta dengan Komunikasi Terbuka

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Hubungan asmara Taurus pada Jumat, 30 Oktober 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal komunikasi dan cara memahami perasaan satu sama lain.
Kesibukan atau perubahan sikap pasangan mungkin memunculkan berbagai pertanyaan di benakmu. Namun, jangan sampai dugaan yang belum tentu benar justru membuat hubungan terasa renggang.
Taurus perlu belajar menyampaikan perasaan secara jujur sekaligus memberikan kesempatan kepada orang yang disayangi untuk menjelaskan keadaannya.
Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang selama ini mungkin hanya dipendam sendiri.
Kamu bisa saja merasa pasangan mulai kurang memberikan perhatian, misalnya karena lebih lambat membalas pesan atau terlihat sibuk dengan berbagai urusan.
Meski demikian, jangan buru-buru menghubungkan perubahan tersebut dengan menurunnya rasa cinta.
Bisa jadi pasangan sedang menghadapi pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau persoalan pribadi yang menyita pikirannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
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