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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 30 Oktober 2026 | 19.52 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Cobalah untuk tidak terjebak dalam kata-kata orang lain, zodiak virgo. Bisa jadi, virgo secara tidak sengaja salah menafsirkan pernyataan mereka karena tidak mendengarkan dengan saksama. 

Sebaliknya, virgo terfokus pada pikiran sendiri, meskipun memperhatikan ketika sesuatu terasa tidak pantas. Tunjukkan rasa hormat dengan meredam volume pikiran ketika orang lain berbicara, bahkan jika virgo tidak setuju dengan apa yang mereka katakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus melakukan segala upaya untuk membuat pasangan bahagia hari ini. Mengenai karir, peroleh keuntungan dengan kemampuanmu beradaptasi pada segala situasi di tempat kerja.

Sementara itu, ambil tindakan pencegahan ekstra agar virgo tidak melukai diri sendiri. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.

Cinta Virgo

Virgo harus melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Jika lajang dan merasa sangat bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, mungkin sudah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menarik dan di luar kebiasaan.

Karir Virgo

Kemungkinan besar, virgo akan mendapatkan keuntungan dari kemampuan beradaptasi pada segala situasi di tempat kerja. Ada indikasi bahwa ini akan membawa beberapa penghargaan dan pengakuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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