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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 30 Oktober 2026 | 19.51 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius & Capricorn 30 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa bersemangat karena akhirnya bisa beristirahat dari jadwal sibuk. Manfaatkan hari ini untuk mengisi ulang energi dan menyegarkan pikiran serta jiwamu. 

Cobalah menikmati sesuatu yang memberi kegembiraan, seperti berjalan-jalan, ke taman hiburan, melakukan perjalanan, atau melakukan pendakian bersama teman-teman. Inilah saatnya untuk menyegarkan diri dan menikmati saat-saat yang indah.

Keberuntungan dan kemakmuran akan datang bagi zodiak capricorn hari ini. Capricorn mungkin akan terkejut ketika mendapatkan penghargaan atas kinerja kuat yang ditunjukkan baru-baru ini di tempat kerja. 

Selain itu, capricorn juga mampu mengatasi tantangan apa pun yang akan dihadapi hari ini. Cobalah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan untuk mencapai pertumbuhan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus kreatif untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan asmara. Terkait karir, sagitarius dapat mempertimbangkan usaha kemitraan sebagai alternatif saat menghadapi beberapa masalah.

Sementara itu, sebaiknya sagitarius mengonsumsi makanan sederhana saat mengalami masalah pencernaan. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.

Cinta Sagitarius

Sagitarius benar-benar ingin menyenangkan pasangan dan membuatnya bahagia. Bersikaplah kreatif untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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