Harapan Terwujud! Ini 4 Shio Terpilih yang Diramalkan Cita-Citanya Jadi Kenyataan

Ilustrasi 12 shio. (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan, pancaran energi positif serta keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan jawaban atas segala impian dan perjuangan lahir batin.
Segala hajat yang selama ini diupayakan—mulai dari kepemilikan aset hunian pribadi, kendaraan baru, kelancaran pendidikan, keharmonisan asmara, hingga kesempatan membahagiakan keluarga tercinta—diprediksi akan terwujud secara nyata bagi shio-shio pilihan.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk menyaksikan segala hajat dan harapannya menjadi kenyataan di akhir bulan.
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Berikut empat shio yang diprediksi akan terwujud harapannya di akhir bulan September:
1. Shio Naga
Shio Naga dikenal sebagai pribadi yang berkarisma, berwibawa, cerdas, cerdik, serta berambisi besar untuk meraih kesuksesan seimbang antara materi dan spiritual.
Di penghujung bulan September, ikhtiar Shio Naga membuahkan hasil nyata—mulai dari keajaiban terwujudnya hunian pribadi, kesempatan traveling luar negeri (Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Malaysia, hingga Jepang), fasilitas umroh bersama keluarga, hingga kepemilikan perangkat elektronik flagship terbaru.
2. Shio Ular (Naga Kecil)
Shio Ular merupakan sosok yang bijaksana, suka menolong, rajin bersedekah, hemat, serta sangat peduli pada pasangan.
Pada akhir bulan September, Shio Ular diprediksi menyambut keajaiban hajat—seperti bertemunya jodoh ideal yang rupawan dan dermawan bagi yang single, diterimanya beasiswa studi, kepemilikan mobil baru, hingga kelancaran proses melamar kekasih menuju jenjang pernikahan.
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Jawa Pos
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