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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 29 Oktober 2026: Perkuat Ikatan dengan Komunikasi Terbuka

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026, mengajak kamu untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan memahami harapan orang yang selama ini menemani perjalanan hidup.

Kedekatan emosional tidak hanya tumbuh dari kebersamaan, tetapi juga dari kemampuan untuk membicarakan persoalan penting tanpa saling menyudutkan.

Melalui komunikasi yang jujur dan sikap saling menghargai, Taurus dapat menciptakan hubungan yang lebih nyaman sekaligus memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, pembicaraan mengenai arah hubungan dapat menjadi langkah penting untuk menyamakan pandangan tentang masa depan.

Kamu bisa mulai membahas rencana hidup bersama, pernikahan, pembagian tanggung jawab, atau tujuan yang ingin diwujudkan sebagai pasangan.

Pilih waktu ketika suasana cukup tenang agar setiap pendapat dapat disampaikan tanpa tekanan atau tuntutan untuk segera mengambil keputusan.

Taurus yang menyukai kepastian mungkin ingin mengetahui dengan jelas ke mana hubungan akan dibawa.

Editor: Novia Tri Astuti
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