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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.37 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Kamis, 29 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Saling Memahami

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Kamis, 29 Oktober 2026, menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan melalui komunikasi yang terbuka dan perhatian terhadap perasaan orang terkasih.

Keberanian dalam mengungkapkan isi hati memang menjadi salah satu modal penting dalam hubungan, tetapi kesediaan untuk mendengarkan dan memahami pasangan juga tidak kalah berarti.

Dengan memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan harapan masing-masing, Aries dapat menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan seimbang.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Kamis, 29 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang telah memiliki pasangan, kebahagiaan dalam hubungan tidak selalu harus diwujudkan melalui kejutan besar atau rencana romantis yang mewah.

Meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati, menikmati kegiatan sederhana bersama, atau menanyakan kabar pasangan dengan penuh perhatian dapat mempererat ikatan emosional.

Jika selama ini terdapat rencana yang belum sempat dibicarakan, manfaatkan waktu yang tersedia untuk bertukar pikiran mengenai keinginan dan harapan masing-masing.

Perhatian yang diberikan secara tulus dan berkelanjutan dapat membantu pasangan merasa dihargai tanpa harus menunggu kesempatan khusus.

Editor: Novia Tri Astuti
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