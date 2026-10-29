Ramalan Zodiak Sagitarius & Capricorn 29 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius harus belajar untuk rileks dan menikmati hari ini. Sagitarius adalah individu yang pekerja keras, tetapi tekanan hidup saat ini tengah membebani.

Namun, ini adalah hari yang berbeda dimana sagitarius mungkin mendapatkan kesempatan untuk bersantai. Manfaatkanlah sebaik-baiknya, karena istirahat dari jadwal sibuk dapat membuat sagitarius lebih produktif, efisien, dan mampu menyegarkan diri.

Zodiak capricorn akan mengalami lebih banyak hal positif dalam hidup. Capricorn adalah pekerja keras dan pribadi yang optimis. Cobalah mengharapkan mendapat hasil yang positif setelah bekerja tanpa lelah.

Capricorn harus menghargai momen dan menikmati hari yang luar biasa ini. Selain itu, dekati orang-orang terkasih untuk memperkuat ikatan dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius bisa merenungkan semua yang telah dilalui bersama pasangan untuk menghargai ikatan yang terjalin. Terkait karir, pastikan yakin bahwa pekerjaan yang akan dituju lebih baik dari yang ditinggalkan.

Sementara itu, konsumsi lebih banyak buah segar untuk mengatasi masalah perut dan membangun kesehatan. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.

Cinta Sagitarius