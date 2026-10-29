Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa cukup bingung. Alih-alih bertindak impulsif, pikirkan dengan tenang tentang alasan kebingungan ini. Pahami apa yang sangat mengganggu dan catatlah jika penting.

Kemudian, diskusikan hal-hal tersebut dengan orang-orang terkasih. Ketika mendiskusikan isi pikiranmu, pikiran leo akan menjadi lebih jernih.

Zodiak virgo memiliki keadaan pikiran yang positif dan mampu melihat peluang yang tersembunyi di balik masalah. Hal ini adalah aset yang sangat berharga.

Manfaatkan sebaik-baiknya agar virgo segera melihat kesuksesan di depan mata. Tetaplah memiliki pandangan positif terhadap kehidupan agar berhasil dalam semua usaha yang diupayakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Pasangan akan dengan senang hati menawarkan dukungan yang dibutuhkan zodiak leo saat ini. Terkait karir, leo akan menghadiri panggilan wawancara yang bisa saja berujung pada tawaran pekerjaan.

Sementara itu, perhatikan makananmu agar masalah pencernaan yang diderita tidak menjadi semakin parah. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo