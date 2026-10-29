Ramalan Zodiak Leo 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak leo mungkin sudah memiliki rencana yang sempurna untuk meraih mimpi. Leo telah berkomunikasi dengan orang yang tepat, melakukan perjalanan ke tempat yang sesuai untuk mengumpulkan data, dan semua sumber daya yang diperlukan sudah siap.
Namun entah mengapa, setiap kali mulai menerapkan rencana ini, leo menghadapi kesulitan yang tampaknya terlalu sulit untuk diatasi. Jangan biarkan hal ini menghalangimu untuk meraih impian.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 29 Oktober 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Pasangan akan dengan senang hati menawarkan dukungan yang dibutuhkan zodiak leo saat ini. Terkait karir, leo akan menghadiri panggilan wawancara yang bisa saja berujung pada tawaran pekerjaan.
Sementara itu, perhatikan makananmu agar masalah pencernaan yang diderita tidak menjadi semakin parah. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.
Cinta Leo
Saat membutuhkan dukungan dari pasangan, dia akan dengan senang hati menawarkannya. Jangan takut untuk bersandar pada pasangan, karena dia siap dan bersedia mendukung usaha yang leo lakukan. Leo telah menunjukkan dukungan kepadanya, dan sekarang menerimanya kembali sebagai balasannya.
Karir Leo
Jika sedang mencari pekerjaan, kemungkinan besar ada beberapa perkembangan di bidang karir. Leo mungkin akan mendapatkan beberapa panggilan wawancara, meskipun kemungkinan besar ini bukan pekerjaan yang diinginkan.
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Jawa Pos
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