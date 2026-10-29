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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini dapat menemukan energi untuk meningkatkan suasana hati. Gemini akan merasa lebih rileks karena semua pekerjaan telah dilakukan dengan benar. Gemini juga dapat menemukan solusi damai untuk masalah yang dihadapi selama beberapa hari terakhir. 

Keadaan tenang dan rileks, akan membantu gemini menemukan solusi untuk mengatasi tantangan. Kesulitan hidup akan memberi gemini pelajaran untuk mendapatkan kekuatan mental.

Zodiak cancer dapat mengharapkan lebih banyak efek positif pada pikiran. Hari ini, cancer dapat merencanakan perjalanan singkat bersama teman atau keluarga untuk mendapatkan hasil terbaik dari hari ini. 

Cobalah menikmati perjalanan tersebut guna mengumpulkan lebih banyak energi positif dalam hidup. Selain itu, cancer dapat menyimpan kenangan untuk diingat seumur hidup. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hati zodiak gemini akan dipenuhi dengan sukacita yang diberikan oleh hubungan saat ini. Terkait karir, gemini harus bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dengan menyelesaikan tanggung jawab baru.

Sementara itu, jangan mengonsumsi makanan cepat saji atau minum soda saat mengalami gangguan perut. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Segalanya berjalan baik dengan pasangan, sehingga hubungan gemini penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa. Nikmati kehangatan cinta ini, dan penuhi hati dengan sukacita yang diberikan oleh hubungan saat ini. Katakan pada pasangan betapa berartinya dia untukmu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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