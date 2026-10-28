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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 29 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Kamis 29 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab - Image

Ramalan Shio besok Kamis 29 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab

JawaPos.com – Shio sering dijadikan pegangan banyak orang untuk membaca arah nasib mereka dalam menjalani hari yang baru.

Setiap ramalan biasanya menyoroti urusan cinta, kesehatan, keluarga, dan keuangan yang sedang dihadapi oleh masing-masing orang.

Untuk Kamis, 29 Oktober 2026, energi unsur Api Yang disebut-sebut akan memengaruhi suasana hati sekaligus keputusan banyak orang nantinya.

Hari besok disebut cocok untuk menjalankan rencana, asalkan tetap berhati-hati dan tidak gegabah.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Kamis 29 Oktober 2026.

1. Kuda

Upaya Anda mengubah hidup tidak akan sia-sia karena hari Tikus cocok untuk rencana, tapi waspada.

Hubungan pribadi berpotensi diterpa krisis, tetapi Api Yang membantu mengarahkan pikiran, jadi andalkan humor dan optimisme.

Bersikaplah tak terduga dan hadirkan kembali nuansa romantis agar hubungan Anda terasa hangat seperti dahulu kala.

Rasa letih sore hari wajar karena jam Kuda menekan, dada terasa sesak, jadi lakukan latihan ringan.

Editor: Hanny Suwindari
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