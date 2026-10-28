6 Zodiak Diramal Jadi Penerima Rezeki Dadakan di Akhir Oktober 2026, Apa Saja?

Menariknya, sosok yang membawa kabar baik tidak harus berasal dari lingkaran terdekat.

Pasangan, teman, rekan kerja, atasan, hingga seseorang yang diam-diam menaruh perhatian dapat menjadi gambaran datangnya dukungan dalam kehidupan.

Dalam ramalan ini, karakter seperti pekerja keras, mudah bergaul, memiliki empati, dan pandai membangun hubungan sosial menjadi sorotan karena sering dikaitkan dengan terbukanya kesempatan baru.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut berpeluang menerima rezeki dadakan menjelang pergantian bulan?

Gemini, Libra, Scorpio, Sagitarius, Pisces, dan Capricorn masuk dalam daftar yang menarik untuk disimak.

Berikut ulasan 6 zodiak tersebut berdasarkan gambaran astrologi dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (28/10).

1. Gemini, Peluang Rezeki Bisa Datang dari Orang yang Tidak Terduga

Gemini dikenal dalam astrologi sebagai zodiak yang komunikatif, mudah beradaptasi, dan memiliki kemampuan membangun pertemanan baru.

Karakter yang terbuka serta kecenderungan untuk aktif berinteraksi membuat Gemini digambarkan mudah menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

Di balik sikapnya yang terkadang emosional dan banyak berpikir, Gemini juga dikenal memiliki ambisi kuat serta semangat untuk terus bekerja demi mencapai tujuannya.

Menjelang akhir Oktober 2026, Gemini diramalkan berpeluang memperoleh bantuan atau kesempatan yang berkaitan dengan keuangan.

Bentuknya bisa berupa pemberian dari pasangan, dukungan teman, tawaran pekerjaan, atau peluang baru dari lingkungan profesional.

Bagi Gemini, menjaga komunikasi dan menghargai hubungan baik dapat menjadi langkah yang bermanfaat untuk membuka kesempatan.