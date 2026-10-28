Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 29 Oktober 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisce

JawaPos.com – Bagi Capricorn, evaluasi investasi keuangan dengan cermat dan jangan takut untuk mencari nasihat profesional.
Sementara Aquarius, bayangkan kembali anggaran secara kreatif untuk membebaskan sumber daya bagi impian masa depan.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 29 Oktober 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Petualangan menanti. Katakan ya pada undangan spontan atau rencana perjalanan, sekecil apa pun itu.
Soal karier, cakrawala baru akan terbuka jika Anda memperluas keahlian.
Berhati-hatilah dalam pengeluaran, carilah kebijaksanaan dalam nasihat yang dibagikan.
Isi kembali optimisme Anda dengan jalan-jalan menikmati pemandangan atau kelas yang menyegarkan.
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