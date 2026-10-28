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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Cinta Makin Akrab, Target Kerja Menanti

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagittarius besok, Kamis, 29 Oktober 2026, mengingatkan kamu untuk lebih terbuka terhadap saran orang lain dan tidak selalu mengandalkan penilaian sendiri ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pertimbangan matang.

Seseorang yang memiliki sudut pandang berbeda mungkin justru memberikan masukan berharga untuk membantu menyelesaikan pekerjaan atau menentukan langkah berikutnya.

Di tengah kesibukan tersebut, kamu juga perlu memperhatikan kondisi tubuh, terutama jika mulai merasakan kelelahan atau ketidaknyamanan setelah menjalani aktivitas yang padat.

Kehidupan asmara berpotensi terasa lebih menyenangkan ketika kamu dan pasangan bersedia mencoba suasana baru, sedangkan urusan keuangan sebaiknya dikelola dengan cermat agar rencana jangka panjang tetap berjalan sesuai kemampuan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Sagittarius untuk Kamis, 29 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Sagittarius besok dapat terasa lebih segar apabila kamu bersedia keluar dari kebiasaan yang selama ini membuat hubungan berjalan monoton.

Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, mencoba kegiatan sederhana bersama atau membicarakan hal-hal yang menyenangkan dapat membantu mengembalikan suasana akrab di tengah kesibukan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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