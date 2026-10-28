Ramalan Shio Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Menurut ramalan, keempat shio ini dapat menjadikan Kamis 29 Oktober 2026 sebagai momen untuk mengevaluasi rencana, mempertimbangkan peluang, dan memperbaiki komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Kamis 29 Oktober 2026, mengulas peruntungan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing dalam urusan karier, keuangan, serta percintaan.

Dilansir dari astrology.com, berikut ramalan shio besok, Kamis 29 Oktober 2026, mengulas peruntungan Shio Naga , Ular , Kuda , dan Kambing , selengkapnya.

1. Shio Naga: Manfaatkan Kepercayaan Diri untuk Mengembangkan Karier

Pemilik Shio Naga dikenal dalam astrologi Tionghoa melalui karakter ambisius, berani, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat.

Pada Kamis, 29 Oktober 2026, karakter tersebut dapat menjadi dorongan untuk mengevaluasi target dan mencari cara agar usaha yang dilakukan memberikan hasil lebih baik. Meski demikian, ambisi tetap perlu disertai kesabaran agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Karier dan pekerjaan: Shio Naga dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan yang berpotensi mendukung perkembangan karier. Jika memiliki gagasan baru, sampaikan dengan alasan yang jelas dan pertimbangkan masukan dari rekan kerja. Jangan menganggap semua persoalan harus diselesaikan sendiri.

Kerja sama dapat membantu menemukan solusi yang lebih efektif, terutama ketika tugas membutuhkan kemampuan dari beberapa pihak. Bagi yang menjalankan usaha, evaluasi strategi dan kebutuhan pelanggan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas layanan.

Keuangan dan rezeki: Dalam urusan finansial, Shio Naga sebaiknya tidak terburu-buru mengeluarkan uang demi memenuhi keinginan sesaat.

Periksa kembali anggaran, kewajiban pembayaran, dan dana yang perlu disimpan untuk kebutuhan mendatang. Jika menemukan peluang usaha atau investasi, pelajari risikonya sebelum mengambil keputusan. Sikap percaya diri akan lebih bermanfaat apabila didukung perhitungan yang realistis.

Asmara dan hubungan: Dalam kehidupan percintaan, Shio Naga perlu menyeimbangkan ketegasan dengan kemampuan mendengarkan.

Bagi yang sudah berpasangan, berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa diabaikan. Sementara itu, yang masih lajang dapat membangun kedekatan secara bertahap.

Kepercayaan diri akan menjadi kekuatan ketika disertai empati dan kesediaan memahami orang lain.

2. Shio Ular: Ketelitian Membantu Menata Rencana dan Menjaga Keuangan