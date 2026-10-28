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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Ketika pekerjaan membebani, wajar jika zodiak aries mencari cara untuk mengatasi tekanan yang semakin meningkat. Tampaknya sulit untuk menjaga keseimbangan yang baik antara berbagai bidang kehidupan. 

Aries perlu mencoba untuk menyeimbangkan banyak tanggung jawab di tempat kerja dan di rumah. Hindari kecenderungan terlalu banyak berpikir dan beri diri sendiri waktu beristirahat. Bersantailah dan nikmati waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terdekat.

Zodiak taurus mungkin merasa kesal di awal hari. Namun, tidak perlu khawatir karena daya tahan dan tekad akan membantu taurus melewati masa-masa ini. 

Seiring waktu, masalah akan hilang. Meskipun mungkin merasakan sedikit ketidakpuasan, hal itu tidak akan terlalu mengganggu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya menghabiskan waktu dengan pasangan untuk meninggalkan tekanan pekerjaan. Terkait karir, bersiaplah karena aries akan menghadiri wawancara serta menerima tawaran pekerjaan hari ini.

Sementara itu, cobalah untuk rileks agar terbebas dari kecemasan dan mimpi buruk saat tidur. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Pertimbangkan untuk menghabiskan waktu dengan pasangan jika sudah berpasangan. Pergi keluar bersama teman atau keluarga jika lajang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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