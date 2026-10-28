Ramalan Shio Anjing Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Ramalan Shio Anjing untuk besok, Kamis, 29 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menuntaskan banyak hal dengan tenang.

Sifat setia, jujur, dan pelindung milik Shio Anjing menjadi modal utama untuk melewati hari tersebut.

Hari itu lebih cocok untuk merapikan urusan lama daripada membuka langkah baru yang berisiko.

Warna merah, arah timur, dan angka dua disebut membawa dukungan kecil namun berarti.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Jagalah uang Anda dengan baik karena hari itu cocok untuk menutup urusan dan mengamankan hasil kerja.