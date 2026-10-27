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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mendorong Anda untuk lebih berani mewujudkan rencana yang selama ini tertunda.

Pengaruh Bulan di Taurus membantu memperkuat kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan.

Manfaatkan energi tersebut untuk menyelesaikan proyek pribadi maupun tanggung jawab pekerjaan yang membutuhkan perhatian lebih.

Dalam kehidupan asmara, Scorpio berpeluang membangun kedekatan emosional melalui komunikasi yang jujur dan terbuka.

Sementara itu, urusan keuangan membutuhkan pertimbangan matang, terutama jika ada seseorang yang meminta bantuan dana.

Di bidang karier, kesempatan mempelajari keterampilan baru dapat memberikan manfaat untuk perkembangan profesional. Jangan lupa menjaga pola makan agar kesehatan pencernaan tetap terpelihara.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Scorpio. Yuk simak selengkapnya.

Ramalan Cinta Scorpio

Pengaruh Bulan dapat membuat perasaan Scorpio terasa lebih intens daripada biasanya. Kondisi ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dengan pasangan melalui percakapan yang lebih mendalam.

Berbagi pengalaman pribadi, kekhawatiran, atau harapan yang selama ini disimpan dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih dekat.

Meski demikian, pastikan Anda memilih waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal sensitif. Dengarkan pula sudut pandang pasangan agar komunikasi berlangsung secara seimbang.

Keterbukaan yang disertai pengertian dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat fondasi hubungan.

Bagi Scorpio yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang yang baru dikenal mungkin muncul secara tiba-tiba.

Ada pula peluang merasakan kecocokan dengan seseorang berzodiak Virgo. Namun, jangan terburu-buru menentukan arah hubungan hanya berdasarkan perasaan yang muncul pada pertemuan pertama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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