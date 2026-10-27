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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.48 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 27 Oktober 2026: Hadapi Kritik dan Tingkatkan Kualitas Kerja

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Karier Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026, membutuhkan kepercayaan diri yang disertai keterbukaan untuk menerima masukan dan memperbaiki kekurangan dalam pekerjaan.

Ketika hasil yang diperoleh belum memenuhi harapan atau kritik muncul dari orang lain, kamu mungkin merasa kecewa, tetapi situasi tersebut tidak seharusnya mengurangi keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Selasa, 27 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo perlu memahami bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar yang dapat membantu meningkatkan kualitas kerja apabila ditangani dengan tepat.

Alih-alih terus memikirkan kekecewaan, cobalah mencari tahu penyebab masalah dan menentukan langkah perbaikan yang bisa segera dilakukan.

Pendekatan ini akan lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu untuk mencari pembenaran atau membuktikan bahwa kekeliruan yang terjadi bukan sepenuhnya tanggung jawabmu.

Jika pekerjaan melibatkan beberapa orang, komunikasikan kendala yang dihadapi secara terbuka agar setiap pihak memahami perannya dalam menemukan penyelesaian.

Kemampuan memimpin tidak hanya berkaitan dengan keberanian mengambil keputusan, tetapi juga kesediaan mendengarkan pendapat dan membantu tim menghadapi tantangan bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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