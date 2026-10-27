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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)


JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin merasa sedikit linglung dan bingung hari ini. Aquarius mungkin mengalami kurangnya kejelasan dalam suatu hal. Namun, jangan terlalu khawatir karena Aquarius mampu melewatinya dengan kemauan dan tekad yang kuat. 

Aquarius tidak boleh kesal pada orang lain karena kebingungan yang dirasakan. Cobalah menangani situasi yang tidak diinginkan dengan mengeluarkan humor yang positif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus memertahankan hubungan yang memberikan banyak manfaat bagi kenikmatan hidup saat ini. Terkait karir, Aquarius mungkin optimis dan termotivasi untuk memulai bisnis sendiri.

Sementara itu, berpikirlah positif sebelum tidur agar tidak mengalami mimpi buruk hingga terbangun dalam keadaan lelah. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan menarik yang disertai dengan gaji yang menggiurkan.

Cinta Aquarius

Kedamaian dan ketenangan hadir dalam hubungan asmara Aquarius dengan pasangan. Cobalah berbagi kehangatan, intelektual, dan emosional bersama. Pertahankan hubungan yang tampaknya memberikan banyak manfaat bagi kenikmatan hidup Aquarius.

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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