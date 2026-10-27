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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.34 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Seseorang mungkin menawarkan bantuan kepada zodiak gemini untuk melakukan pekerjaan yang perlu diselesaikan. Hal ini karena anggota keluarga mungkin meninggalkan gemini keluar dan melakukan urusan mereka sendiri. 

Gemini mungkin perlu menyambut tawaran tersebut. Hal-hal praktis, seperti anggaran rumah tangga, mungkin perlu diperhatikan. Jadi, sisihkan waktu untuk merencanakan detailnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus mencoba terhubung dengan pasangan dengan membangun komunikasi yang bagus. Terkait karir, gemini akan memiliki banyak pilihan pekerjaan baru dan sebelumnya tidak terpikirkan.

Sementara itu, segeralah mencari perawatan medis jika gemini menemukan masalah pada kulit yang semakin jelas. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.

Cinta Gemini

Gemini akan merasa sangat terhubung dengan pasangan melalui komunikasi yang bagus. Kemungkinan besar akan terjadi lamaran, karena pasangan akan menyatakan perasaan yang sebenarnya kepada gemini. 

Jika masih lajang, gemini mungkin akan menemukan pasangan melalui media sosial. 

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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