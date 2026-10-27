Ramalan Zodiak Sagitarius & Capricorn 27 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit haru ini memperjelas tujuan dan keinginan, serta membuat zodiak sagitarius bermimpi besar. Berusahalah membawa kesuksesan. Sagitarius memiliki keadaan pikiran yang positif dan tidak ada yang tampak mustahil dalam periode yang penuh energi kosmik ini.

Sementara itu, atasi beberapa kesalahpahaman dengan melakukan komunikasi yang jelas. Namun jika itu tidak menyelesaikan masalah, berikan waktu dan ruang kepada orang-orang terkasihmu.

Zodiak capricorn adalah sosok yang teguh dengan pendirian, praktis, dan dapat diandalkan. Capricorn tidak ingin mengambil banyak risiko dan lebih memilih fokus pada sesuatu yang terjamin.

Akibatnya, hal ini memberi capricorn rasa tanggung jawab, kewajiban, dan kepercayaan yang kuat. Pada sisi lain, elemen-elemen ini dapat membuat capricorn keras kepala dan terkadang lamban.

Selain itu, cobalah memperlakukan semua orang dengan hormat agar capricorn menerima hal yang sama sebagai balasannya. Sebaiknya hindari membawa masalah pekerjaan ke rumah jika ingin meningkatkan hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubahmu. Terkait karir, bersiaplah karena sagitarius akan menerima panggilan dari banyak calon pemberi kerja.

Sementara itu, minumlah banyak air putih dan konsumsi makanan segar untuk meningkatkan kesehatan kulit. Pada ranah keuangan, aktivitas keuangan sagitarius berjalan lancar dengan pendapatan yang akan benar-benar meningkat.