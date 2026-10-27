Ramalan Zodiak Aries 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin bangun pagi dan mendapati kondisi rumah benar-benar berantakan. Keinginan menghabiskan hari untuk membersihkan dan merapikan rumah, mungkin membuat aries terlihat obsesif.

Lakukan apa yang harus diselesaikan, tetapi jangan sampai terlalu larut sehingga aries melupakan gambaran besarnya. Apa pun yang aries lakukan hari ini, lihatlah dari perspektif yang tepat. Dunia tidak akan berakhir saat rumahmu tidak bersih sempurna.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya memanfaatkan waktu dan energi untuk dinikmati berdua bersama pasangan. Terkait karir, aries mungkin perlu berpindah tempat tinggal untuk menempati posisi pada pekerjaan yang baru saja diambil.

Sementara itu, cegah iritasi kulit dengan menghindari paparan sinar matahari dan minum banyak air putih. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Cobalah memanjakan diri dengan kasih sayang pasangan. Biarkan dia memanjakanmu, karena aries pantas mendapatkannya. Manfaatkan hari dimana hanya waktu dan energi yang kalian berdua miliki untuk satu sama lain dengan baik.

Karir Aries