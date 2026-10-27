Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak leo merasa termotivasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin, akan ada perjalanan dinas yang akan leo lakukan.
Perjalanan ini bisa saja membuat leo jauh dari rumah. Leo mungkin akan menghadapi beberapa rintangan, tetapi itu tidak akan memengaruhi karena leo akan mampu mengerjakannya secara profesional.
Zodiak virgo akan melaju dengan penuh optimisme. Tidak hanya dapat mengharapkan hari yang produktif, tetapi virgo juga akan menikmati malam yang menyenangkan.
Virgo sangat efisien dalam segala hal yang dilakukan, dan hubungan dengan orang lain juga akan membaik. Hari ini akan menjadi sumber kebahagiaan virgo.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo harus memanfaatkan hari ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Terkait karir, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan dan petunjuk mengenai informasi pekerjaan.
Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat jika kulit terasa sangat berminyak dan iritasi. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.
Cinta Leo
Leo dan pasangan merasa ingin saling mengenal lebih dalam. Leo merasa ingin berbagi hasil dari introspeksi diri yang dilakukan kepada pasangan. Manfaatkan waktu ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Komunikasi ini akan membawa harmoni ke dalam hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022