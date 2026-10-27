Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo merasa termotivasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin, akan ada perjalanan dinas yang akan leo lakukan.

Perjalanan ini bisa saja membuat leo jauh dari rumah. Leo mungkin akan menghadapi beberapa rintangan, tetapi itu tidak akan memengaruhi karena leo akan mampu mengerjakannya secara profesional.

Zodiak virgo akan melaju dengan penuh optimisme. Tidak hanya dapat mengharapkan hari yang produktif, tetapi virgo juga akan menikmati malam yang menyenangkan.

Virgo sangat efisien dalam segala hal yang dilakukan, dan hubungan dengan orang lain juga akan membaik. Hari ini akan menjadi sumber kebahagiaan virgo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus memanfaatkan hari ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Terkait karir, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan dan petunjuk mengenai informasi pekerjaan.

Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat jika kulit terasa sangat berminyak dan iritasi. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo