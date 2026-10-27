Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa  frustrasi dan cemas. Hal ini mungkin terkait dengan masalah keuangan atau hal lainnya. 

Libra mungkin merasa khawatir tentang potensi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Tidak ada jalan untuk menghindari situasi sulit, jadi libra harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi keadaan tersebut.

Hari ini, zodiak scorpio akan merasa tenang dan santai. Scorpio akan menikmati hari yang menyenangkan dan damai. Untuk menikmati waktu yang menyenangkan, scorpio tidak perlu keluar atau menghabiskan banyak uang. 

Terkadang, hal-hal kecil dalam hidup justru membawa kebahagiaan terbesar. Habiskan waktu bersama pasangan atau keluarga untuk berbincang atau sekadar saling mendukung. Momen-momen ini akan memberikan kebahagiaan bagi scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 27 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan tampaknya menginginkan hubungan yang lebih dalam serta bermakna. Terkait karir, akan ada kabar baik mengenai pekerjaan yang akhirnya datang kepada libra.

Sementara itu, berpikirlah secara positif dan kendalikan emosi negatif untuk menghindari ketegangan mental. Terkait keuangan, libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra

Perasaan libra kepada pasangan akan semakin intens. Kalian berdua tampaknya menginginkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Pastikan untuk berbicara dengan pasangan tentang perasaanmu. Terbukalah untuk membawa hubungan saat ini menuju level yang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Karier Lancar, Peluang Penghasilan Tambahan Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 28 Oktober 2026: Karier Lancar, Peluang Penghasilan Tambahan Terbuka

Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Redakan Tekanan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 26 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Redakan Tekanan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 26 Oktober 2026: Tuntaskan Tugas dan Perkuat Reputasi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 26 Oktober 2026: Tuntaskan Tugas dan Perkuat Reputasi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.54 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore