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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.32 WIB

Ramalan Zodiak Aries Selasa, 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries mungkin mulai menemukan hal-hal yang mampu membangkitkan semangat dan gairah dalam hidupnya.

Hari ini menjadi kesempatan untuk lebih memahami keinginan pribadi sekaligus memanfaatkan peluang yang hadir.

Dalam urusan keuangan, ada potensi kabar baik yang membawa keuntungan atau kelegaan. Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan pemahaman terhadap perasaan diri sendiri sebelum mengambil keputusan penting.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan lengkap Aries seputar cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Cinta Aries

Kehidupan asmara Aries mungkin diwarnai perasaan yang berubah-ubah. Ada kalanya Anda ingin menghabiskan banyak waktu bersama pasangan dan berbincang tentang berbagai hal.

Namun, pada saat tertentu, Anda juga membutuhkan ruang pribadi untuk menenangkan pikiran. Perubahan suasana hati ini sebaiknya disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan.

Bagi Aries yang masih lajang, kesempatan untuk berkenalan dengan seseorang yang menarik bisa muncul melalui lingkungan kerja atau aktivitas sehari-hari.

Meski pertemuan tersebut berpotensi menumbuhkan ketertarikan, jangan terburu-buru menentukan arah hubungan.

Luangkan waktu untuk mengenali perasaan dan memahami karakter orang tersebut sebelum melangkah lebih jauh.

Keuangan Aries

Kabar menggembirakan berpotensi menghampiri Aries dalam urusan keuangan. Pengaruh Venus membawa harapan akan adanya pemasukan tambahan, pembayaran yang akhirnya diterima, atau bonus tak terduga.

Jika sebelumnya Anda sempat mengkhawatirkan kondisi keuangan, tambahan dana tersebut dapat memberikan sedikit kelegaan.

Meski demikian, hindari menggunakan uang secara berlebihan hanya karena kondisi keuangan terasa lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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