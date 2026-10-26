Ramalan Shio yang Alami Titik Balik November 2026: Rezeki Menguat, Karier Menanjak, Asmara Bersemi



JawaPos.com - November 2026 menjadi periode yang menarik untuk membahas perubahan hidup melalui perspektif astrologi Tiongkok.

Dalam ramalan tarot, keberuntungan tidak selalu digambarkan sebagai datangnya kekayaan secara tiba-tiba, tetapi juga dapat berupa kesempatan kerja yang lebih baik, peningkatan penghasilan, dukungan dari orang terdekat, hingga hubungan asmara yang semakin harmonis.

Bagi sebagian orang, perubahan kecil justru dapat menjadi awal dari perjalanan hidup yang lebih baik.

Kali ini, 4 shio yang menjadi sorotan adalah Babi, Ular, Naga, dan Macan. Berdasarkan gambaran pembacaan tarot, keempatnya dikaitkan dengan peluang positif yang berbeda.

Ada yang digambarkan berpotensi memperoleh kesempatan melalui relasi, menemukan jalan keluar dari persoalan keuangan, mengembangkan karier, hingga membangun hubungan yang lebih serius.

Lantas, apa yang membuat keempat shio tersebut menarik untuk dicermati pada November 2026? Berikut ulasan ramalan Shio Babi, Ular, Naga, dan Macan yang dihimpun dari kanal YouTube cs geteda.

1. Shio Babi: Kesempatan Tak Terduga Membuka Jalan Menuju Rezeki Baru

Shio Babi menjadi salah satu shio yang disorot dalam ramalan tarot November 2026.