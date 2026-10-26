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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 26 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Ramalan Shio Anjing Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Anjing (Magnific) - Image

Ramalan Shio Anjing (Magnific)

JawaPos.com - Pada 26 Oktober hingga 1 November, ramalan Shio Anjing minggu ini membawa pesan untuk empat bidang.

Keuangan, kesehatan, karier, dan cinta sama-sama disorot dengan nasihat yang cukup mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, kamu diminta bergerak tenang, menjaga keseimbangan, dan tidak menonjolkan langkah di hadapan orang banyak.

Warna merah, arah timur, dan angka dua muncul sebagai simbol keberuntungan bisa kamu pakai dengan bijak.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing minggu ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta

1. Keuangan

Kondisi keuanganmu terlihat menjanjikan, tetapi sebaiknya kamu mengandalkan perencanaan matang, bukan langkah berani di depan umum.

Angka keberuntungan dua bisa dipakai untuk membagi tugas besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola.

Sisihkan sebagian uangmu sebagai tabungan, lalu tanamkan sedikit dana lainnya pada satu pilihan investasi yang terukur.

Editor: Candra Mega Sari
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