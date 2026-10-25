Punya Banyak Ide tapi Sulit Konsisten, 6 Zodiak Ini Kerap Kehilangan Fokus

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menjalani kehidupan, menentukan prioritas, dan mengejar cita-cita. Ada yang selalu berorientasi pada target, tetapi ada pula yang lebih senang menjalani aktivitas secara spontan tanpa terlalu memikirkan rencana jangka panjang.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak kerap digambarkan memiliki kecenderungan mudah bosan, sulit mempertahankan konsentrasi, atau kurang menyukai rutinitas yang mengikat. Sifat tersebut membuat mereka terkadang terlihat kurang konsisten ketika menjalankan tanggung jawab maupun mewujudkan keinginan.

Kecenderungan untuk mencari pengalaman baru dan menghindari tekanan juga dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan waktu dan kedisiplinan, kebiasaan menunda pekerjaan atau berpindah fokus bisa membuat tujuan yang telah direncanakan lebih sulit tercapai.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan sifat ceroboh, mudah kehilangan fokus, dan kurang berorientasi pada ambisi jangka panjang.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang imajinatif, sensitif, dan mempunyai dunia batin yang kaya. Mereka sering menikmati waktu untuk berkhayal, memikirkan berbagai kemungkinan, atau mengikuti perasaan ketika menentukan langkah.

Sisi kreatif tersebut bisa menjadi kelebihan. Namun, menurut gambaran astrologi, Pisces terkadang lebih nyaman membayangkan hasil yang diinginkan daripada menyusun rencana konkret untuk mewujudkannya.

Ketika menghadapi kegagalan atau tekanan, mereka juga digambarkan mudah merasa kecewa. Akibatnya, semangat untuk melanjutkan pekerjaan bisa menurun apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan.

Pisces konon lebih mengutamakan ketenangan dan keseimbangan emosional dibandingkan persaingan untuk meraih status atau kekuasaan. Meski demikian, mereka tetap dapat mencapai tujuan jika mampu membagi impian menjadi langkah-langkah kecil yang realistis.

2. Gemini Gemini identik dengan rasa ingin tahu yang tinggi, pemikiran cepat, dan ketertarikan terhadap banyak hal. Mereka senang mengeksplorasi pengetahuan baru serta mencoba aktivitas yang memberikan pengalaman berbeda.