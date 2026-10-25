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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 25 Oktober 2026: Kerja Sama Jadi Kunci Kemajuan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Scorpio perlu memberikan ruang lebih besar bagi kerja sama dalam urusan karier pada Minggu, 25 Oktober 2026, terutama ketika tanggung jawab pekerjaan mulai terasa semakin padat.

Keinginan untuk menjaga hasil kerja tetap berkualitas memang menjadi modal yang berharga, tetapi kemampuan mempercayai orang lain juga diperlukan agar setiap tugas dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio mungkin terbiasa memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan sendiri.

Namun, kebiasaan mengawasi terlalu banyak hal secara bersamaan dapat menguras energi dan membuat penyelesaian tugas menjadi lebih lambat.

Karena itu, cobalah menentukan bagian pekerjaan yang memang membutuhkan perhatian langsung dan bagian lain yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja.

Pembagian tanggung jawab secara proporsional dapat membantu tim bekerja lebih teratur sekaligus memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menunjukkan kemampuannya.

Kamu tidak harus menangani semua persoalan sendiri untuk membuktikan bahwa dirimu mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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